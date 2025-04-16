Son dakika- Proje okullarındaki öğretmenlerin resen atamaları durduruldu

Sendika, söz konusu atamaların durdurulması kararının, öğretmenlerin tepkileri ve protestolarının ardından geldiğini belirtti. Norm fazlası durumuna düşen öğretmenler, keyfi uygulamalara karşı seslerini yükseltmişti.

RESEN ATAMA SÜRECİ ASKIYA ALINDI

Eğitim-İş yetkilileri, "Öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için yürütülen hukuki süreç sonuç verdi. Resen atamalar askıya alındı" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN İLÇE GRUBU İÇİNDE RESEN ATAMALARI DURDURULMUŞTUR!

Eğitim-İş olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeler yapılmadan dayanaksız atamaların hukuksuz olduğunu, iptal edileceğini duyurmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmıştık.

Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığımız dava ve çağrımız karşılık bulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası durumundaki öğretmenleri, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacağından, tercihlerinin dışında resen atamaya tabi kılmamalıdır.

Bugün için önüne geçilmiş ve re'sen atamalar durdurulmuş olsa da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir.