Son dakika... Ramazan Pişkin'in katiline müebbet verildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin’i öldüren Erkan Baykut hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fatih ilçesinde ‘Afgan’ sandığı için Ramazan Pişkin’i namaz esnasında işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldüren Erkan Baykut bugün hakim karşısına çıktı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’daki Ulu Cami avlusunda vatandaşlara verdiği vaazlar ile tanınan, daha sonra da İstanbul’un Fatih ilçesine gelerek burada bir çay ocağı açan Ramazan Pişkin, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

İDDİANAME

Pişkin’in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruştuma açıldı ve kanlı olay hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre Ramazan Pişkin’in katili Baykut, Ramazan Pişkin’i kendisine zamanında uyuşturucu veren ve taciz eden Afgan Saboor Muradı sandığını ve bundan dolayı kendisini öldürdüğünü ifade etmişti.