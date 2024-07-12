Son dakika... Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'nın Moskova bölgesindeki "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

SUKHOI SUPERJET ÖZELLİKLERİ

İlk uçuşunu 2008 yılında yapan Rus bölgesel jetin 75 ve 95 yolcu kapasiteli olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Ancak 95 yolcu kapasiteli modeli 103 yolcu kapasitesine kadar çıkabiliyor. Sukhoi Superjet'in Embraer Embraer ve Bombardier uçaklarıyla rekabet etmek için tasarlandığı belirtiliyor. Airshow'da ağırlanan Sukhoi ise Antalya'ya VIP modelini getirdi.

Uçağın menzili yaklaşık 4600 kilometre. Kabin yüksekliği 2 metre olan uçağın motorları da PowerJet SaM146 turbofan ile donatıldı.