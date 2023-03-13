13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Son Dakika... Rusya'dan kritik 'tahıl koridoru' açıklaması

Son Dakika... Rusya'dan kritik 'tahıl koridoru' açıklaması

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 19:43
Takip Et

Son Dakika... Rusya'dan kritik 'tahıl koridoru' açıklaması

Son Dakika... Rusya'dan kritik 'tahıl koridoru' açıklaması
+
Aa
-

AFP'de yer alan habere göre, Rusya'dan tahıl koridoruyla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasını kabul etti.

Bakan Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tahıl girişiminin tarafları BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

18 MART'TA DOLUYORDU

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ‘gıda krizi’ riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ‘Tahıl Koridoru’nda süre 18 Mart'ta doluyordu. Rusya yeni bir açıklama yaparak bu sürenin 2 ay daha uzatıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyorum" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ile Rusya'nın küresel gıda güvenliğini iyileştirme ihtimalini ortaya koydu" ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
4
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
5
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
6
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
7
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Nazilli’de 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
﻿29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
﻿29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
﻿Kuzey Kıbrıs'ta depreme hazırlık
﻿Kuzey Kıbrıs'ta depreme hazırlık
﻿Kuzey Kıbrıs'ta depreme hazırlık
﻿Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı
﻿Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı
﻿Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.