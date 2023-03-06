Son Dakika... Saadet Partisi önündeki kalabalık her geçen dakika artıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Millet İttifakı'nın bir araya geldiği aday belirleme toplantısı sürerken Saadet Partisi Genel Merkezi önünde büyük bir kalabalık heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.
Parti önünde bekleyen kalabalık sık sık sloganlar atıyor.
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