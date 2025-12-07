Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için ‘sarı’ kodlu uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak, trafikte aksamalara neden oldu. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ

Sarıyer Uskumruköy'de sağanak yağışın ardından yol çöktü. Çökme sırasında bir pikap ve kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Dereye düşerek yan dönen kamyon, vinç yardımıyla düz hale getirildi.

Kamyon vinç yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı. Dereye düşerek sürüklendiği belirtilen pikap için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Meteorolojik verilere göre, bugün (07 Aralık 2025) saat 06.00'da yapılan ölçümlere göre son 24 saatte İstanbul’da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer’e düştüğü öğrenildi. Sarıyer’i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar takip etti.