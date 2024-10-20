Son dakika... Selahattin Demirtaş çağrı metni yayımlayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Selahattin Demirtaş çağrı metni yayımlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

Özel'in başvurusunu sonuç verdi, ziyaret pazartesi günü saat 11.00 gerçekleşecek.

ÇAĞRI METNİ VERİLECEK

Edinilen bilgiye göre, Özgür Özel’e ziyareti öncesinde cezaevi girişinde, Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener'in bir araya gelmeden mektuplaşarak ortak yazdıkları "Arafta Düet" romanı ile bir çağrı metni verilecek.

Çağrı metni, Demirtaş ve Özel görüşmesinin de temel konularından olacak ve ziyaret sonrası Demirtaş tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Çağrı metninin içeriği ise henüz bilinmiyor.

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