Son Dakika: SGK 18 ilacı daha geri ödeme listesine ekledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın geri ödeme listesine 18 ilacın daha eklendiğini duyurdu.

IŞIKHAN AÇIKLADI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK'da yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti. Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

HANGİ İLAÇLAR ALINDI?

Alınan ilaçlar şu şekilde; 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psoriazis ilacı, 1 hormon ilacı ve 1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tibbi mama.