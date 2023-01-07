Son dakika. Sinan Ateş suikastında yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Doğukan Ç'nin de olduğu 5 şüpheli daha Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Ç'nin de bulunduğu 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.