Son dakika… Sınırda insan kaçakçılığı yapan generale gözaltı

Şanlıurfa'da yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasında, Suriye'de görev yapan Tuğgeneral B.Ç.'nin makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından Tuğgeneral B.Ç.'nin emir astsubayı ve Uzman Çavuş koruması tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili olarak idari soruşturma başlattı ve Tugay komutanının makam aracını kullanarak emir astsubayı ve koruma personelinin suç işlediğini doğruladı. Tuğgeneral B.Ç. emekliliğe sevk edildi.

Halk TV'nin haberine göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirerek Tuğgeneral B.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ankara'da polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tuğgeneral B.Ç., işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

MSB DOĞRULAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, iddiaların gündeme gelmesinin ardından şu açıklamayı yaptı: "Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından insan kaçakçılığı yapıldığı tarafımızca tespit edilip savcılığa bildirilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmış, sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş, diğer personel ise yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir ve sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."