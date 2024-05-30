Son dakika... Slovenya Filistin'i tanıma kararı aldı

Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni resmen tanımaya karar verdiğini açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Slovenya hükümeti bugün Filistin'in bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasına ilişkin kararı kabul ederek Ulusal Meclis'e sundu" ifadelerine yer verildi.

Bu haftanın başında Norveç, İspanya ve İrlanda da Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tüm taraflarca kabul edilmediği sürece 1967 sınırlarındaki değişiklikleri kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.