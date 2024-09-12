Son Dakika... Soma Davası ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Soma Davası ertelendi

Manisa’nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılandığı dava yeniden ertelendi. Davanın ikinci duruşması 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Son Dakika... Soma Davası ertelendi
Son Dakika... Soma Davası ertelendi
Türkiye, İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi için soruşturma başlattı
Türkiye, İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi için soruşturma başlattı
Ayşenur Can’ın gözünden lojistik sektöründe stratejik liderlik
Ayşenur Can’ın gözünden lojistik sektöründe stratejik liderlik
Arda Güler şaşkına döndü: Bunlar maç izlememiş
Arda Güler şaşkına döndü: Bunlar maç izlememiş
UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber
UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber