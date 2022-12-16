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Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı

Son dakika haberi... Mardin karayolu üzerinde seyir halinde olan çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bomba düzenekli araç patlatıldı. Saldırı sırasında devrilen midibüsteki 8 polis yaralandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 07:18
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Son dakika... Son dakika... Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı. 8 polis yaralı

Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı
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İHA, DHA, AA'nın haberlerine göre, bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

Saldırısı sırasında devrilen midibüste 8 polis yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır.”

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları söyledi: Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun.

 

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özkurtcu
16.12.2022 08:23
gözaltına alınanların ayakkabı numarası kaç sn soylu?  
 
mmt
16.12.2022 08:22
geçmiş olsun.hayrola seçim yine yaklaşıyor.  
 
Vatandaş
16.12.2022 08:17
Büyük geçmiş olsun , Allah tüm polislerimizi korusun  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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