Son dakika... Son dakika... Manifest Türkiye Turnesini iptal etti!

Manifest Müzik Grubu’nun Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Şişli Küçükçiftlik Park’ta 6 Eylül 2025’te Manifest müzik grubunun halka açık konserinde, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Edep, iffet, ar ve haya duygularına ve törelere aykırı olduğu, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verici eylemlerde bulunulduğu iddiasıyla, 6 grup üyesi ve konserde sahneye çıkan 1 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, Savcılık’taki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılmış ve “yurt dışına çıkış yasağı” ile “imza atma” şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmışlardı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Manifest’in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Milli Güvenlik ve Kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verdiği kararla erişim engeli getirilmişti.

