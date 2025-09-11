Son dakika... Son dakika... Manifest Türkiye Turnesini iptal etti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Son dakika... Manifest Türkiye Turnesini iptal etti!

Son dakika… Son dakika… “Hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” adli kontrol şartıyla serbest kalan Manifest grubundan yeni bir karar açıklandı. Art arda konserleri iptal edilen grup, Türkiye turnesini sonlandırdı.

Manifest Müzik Grubu’nun Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

manifest-konseri-milli-guvenlige-tehdit-sayildi-erisim-engeli-geldi-yenicag.jpeg

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Şişli Küçükçiftlik Park’ta 6 Eylül 2025’te Manifest müzik grubunun halka açık konserinde, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Edep, iffet, ar ve haya duygularına ve törelere aykırı olduğu, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verici eylemlerde bulunulduğu iddiasıyla, 6 grup üyesi ve konserde sahneye çıkan 1 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

manifest-konseri-milli-guvenlige-tehdit-sayildi-erisim-engeli-geldi-yenicag.jpg

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, Savcılık’taki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılmış ve “yurt dışına çıkış yasağı” ile “imza atma” şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmışlardı.

manifest-konseri-milli-guvenlige-tehdit-sayildi-erisim-engeli-geldi-yenicag1.jpg

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Manifest’in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Milli Güvenlik ve Kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verdiği kararla erişim engeli getirilmişti.

Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldiManifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldi

Manifest'ten dikkat çeken açıklama! Haklarında soruşturma başlatılmıştıManifest'ten dikkat çeken açıklama! Haklarında soruşturma başlatılmıştı

Son Haberler
Fırtına Tezeren’de her şeyi yerle bir etti! Evler ve ahırlar yıkıldı: Yaralı var
Fırtına Tezeren’de her şeyi yerle bir etti! Evler ve ahırlar yıkıldı
Binlerce ülkücü ulucanlar cezaevinde bir araya geliyor
Binlerce ülkücü ulucanlar cezaevinde bir araya geliyor
Dünya devi 10 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Tarih belli oldu
Dünya devi 10 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Tarih belli oldu
Fırtına Tezeren’i vurdu! Köy harabeye döndü
Fırtına Tezeren’i vurdu! Köy harabeye döndü
Düzenli uyku eksikliği çocuklarda okul başarısını yıkıyor! Uzmanlar acil uyardı
Düzenli uyku eksikliği çocuklarda okul başarısını yıkıyor! Uzmanlar acil uyardı