PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.
Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.
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