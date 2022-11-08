PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.

Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.