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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 17:34
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 18:00
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Son dakika… Son dakika… MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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Sedat
11.09.2022 18:32
Bu gençler vatan için can veriyor birileride bu vatanın her şeyini sömürüp lüks içinde yaşıyor. Allah rahmet eylesin başta ailesi olmak üzere vatansever bütün insanlarımızın başı sağolsun.  
 
kirpiğinizin bir teline bu dünya yansın..
11.09.2022 18:04
ümmet, Türk gençlerinden şehadet bekler kınalı kuzular.. kanınızın hesabı birgün, soğuk ve karanlık zındanlarda ölmek için yalvartarak, hainlerden sorulacak.. yine içimiz soğumaz.. ama soracağız..  
 
Ali Ocak
11.09.2022 18:00
Bizim fidanlar toprağa düşsün. Onların savaş kaçkını fidanları plajlarda kafelerde sefa sürsün öyle mi.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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