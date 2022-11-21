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Sultangazi’de ağaçlık alanda yangın

Son dakika… Son dakika… İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Ağaçlık alana da sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:22
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Son dakika… Son dakika… Sultangazi Habipler'de otlukta çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı

Sultangazi’de ağaçlık alanda yangın
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Sultangazi Habipler'de otlukta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor…

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