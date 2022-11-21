Sultangazi’de ağaçlık alanda yangın

Sultangazi Habipler'de otlukta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor…
Sultangazi Habipler'de otlukta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor…
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