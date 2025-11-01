“Kadın Değil Baş belası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi unutulmaz pek çok Yeşilçam filminde başrol üstlenen Yeşilçam’ın efsanevi jönlerinden Engin Çağlar, hayatını kaybetti.

Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Usta oyuncu Engin Çağlar’ın Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

SİNEMAYA ADANAN BİR ÖMÜR

1940 yılında İstanbul’da doğan Engin Çağlar’ın gerçek adı Çağlan Övet’tir. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji’nde eğitimini tamamlayan ünlü isim, ardından Almanya’da iç mimarlık eğitimi aldı.1962’de Ses dergisinin yarışmasına katılan ve ikinci olan Çağlar, sinemaya adım attı. İlk rolünü Fatma Girik’le “Öksüz” filminde canlandırdı.

“Kadın Değil Başbelası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber”, “Rüyalar Gerçek Olsa” ve “İntizar” gibi filmlerde yer alan Engin Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi yıldızlarla başroller paylaştı.1971 Avrupa Güzeli Filiz Vural ile 1972’de evlenen Engin Çağlar’ın Çağlan ve Eser adında iki oğlu oldu.

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, isminin nasıl değiştiğini şu sözlerle anlatmıştı: “Ses Mecmuası yazarı rahmetli bir arkadaş dedi ki, ‘Senin Çağlan Övet adın soyadın ama daha akılda kalan daha kolay bir isim, sinema ismi bulalım. Sinema ismin Engin olsa ya?’ dedi. İsmim Engin olsun ama Ben Çağlan ismini hem seviyorum hem de babam koymuş. Ama hem Engin hem Çağlan ‘n’ ile bitiyor. ‘Çağlar’ yapalım ki anonslar da vursun ‘Engin Çağlar’ diye dedim. Oradan çıktı isim. Ben kullanamadım ama nüfus kağıdım Çağlan Övet.