Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarıyla ilgili açıklama

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

- Yurtlarımızın, gençlerimiz ve aileleri açısından büyük bir güven taşıdığından onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

- 105 yeni yurt binasını pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız.

- Tarihin en yüksek yatak kapasitesi en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz.

- 105 yeni yurt binasını pazartesi Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Tarihin en yüksek yatak kapasitesi en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz. İlk yerleştirme en kısa sürede tamamlanacak ve akabinde de en hızlı şekilde yedek yerleştirme sürecine devam edeceğiz.