Son dakika… Süper Lig 1 hafta ertelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… Süper Lig 1 hafta ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'dan dolayı Süper Lig'in 1 hafta ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan’da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig’in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir"

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