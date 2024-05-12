Son dakika! Süper Lig maçı aniden durdu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika! Süper Lig maçı aniden durdu
Süper Lig'e yağmur engeli!

Süper Lig'in 36. haftasında, Yukatel Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısında şiddetli yağmur sebebiyle 8 dakikalık bir mola verildi.

Yeni Adana Stadyumu'nda yapılan maç başlar başlamaz yağmur etkisini göstermeye başladı.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Dragus'un 11. dakikada attığı golün ardından oyunu durdurdu ve yoğun yağış nedeniyle 13. dakikada maçı geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bu kararla, her iki takımın oyuncuları ve hakemler soyunma odalarına yönlendirildi.

8 dakikalık aranın sonunda, yağış hala devam ederken, Abdulkadir Bitigen maçı tekrar başlatma kararı aldı.

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