Son dakika... Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçiliyor! TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

“Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig maçlarının oynandığı stadyumlara kuruldu ve test edildi. TFF VAR Danışmanı Pawel Gill, MHK üyeleri ve hakemler bu sistem için eğitim aldı. Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftada bu sistem devreye girecek.”

“Bu sistem sayesinde, stadyum kameraları futbolcuların iskeletlerini 29 farklı noktadan taramakta ve görüntüleri VAR Merkezi’ne göndermektedir. Hakem, VAR monitöründen çok kısa sürede görüntüleri izleyerek kararını verebilmektedir. Ayrıca, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin oluşturduğu 3 boyutlu animasyon, maçı takip edenlere yayıncı kuruluş tarafından sunulmaktadır.”