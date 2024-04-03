Son dakika... Tayvan'da 7.5 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem. Çok sayıda bina çöktü ölüler var. Tsunami uyarıları yapılıyor.

Sismologlar depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısının açıklarındaki Huailien City olduğunu duyurdu.Şiddetli depremlerin Japonya'da da hissedildiği söyleniyor.

Kısa bir arayla yaşanan 7,5 ve 7,6'lık depremler sonrasında artçı depremler devam ediyor.

Yapılan ilk açıklamalarda çevrede çok sayıda binanın çöktüğü ve ölü sayısının oldukça fazla olduğu bildirildi.

Tayvan'da tsunami uyarıları yapılıyor. Tsunami tehlikesine karşı sirenlerin çalmaya başladığı bölgede sahil kesimindeki Okinawa kenti için tahliye emri verildi. Yetkililer olası bir tsunamide dalgaların 3 metreyi bulabileceğini açıkladılar.

Japonya'nın Yonaguni Adası'nda da tsunami sirenleri çalmaya başladı.