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Flaş! TFF'den yabancı kuralı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:43
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Son dakika... TFF'den son dakika yabancı kuralı açıklaması geldi

Flaş! TFF'den yabancı kuralı açıklaması
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Yabancı kuralının değişeceği yönündeki haberlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aldıkları kararı paylaştı."YABANCI KURALI 8+3 ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK"
Habertürk'e konuşan Büyükekşi, kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti. Büyükekşi, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.
11'DE 3 MEVCUT KURAL
Mevcut kuralda takımlar ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Geride bıraktığımız günlerde Kulüpler Birliği, TFF'ye yapılan silahlı saldırı sebebiyle geçmiş olsun ziyaretine gitmiş ve bu konunun tartışıldığı gündeme gelmişti.

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