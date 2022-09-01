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Son Dakika... TFF'ye silahlı saldırı. Mermilerden biri Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına Milliyet'in haberine göre silahlı saldırıda bulunuldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:26
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:45
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Son Dakika... TFF'ye silahlı saldırı

Son Dakika... TFF'ye silahlı saldırı. Mermilerden biri Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçti
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Bugün TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 7 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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