Son dakika... Tolga Savacı hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Tolga Savacı hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşında olan Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika'da yaşıyordu.

Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“DEV YÜREKLİ SEVDİCEĞİMİ KAYBETTİM”

Bezmen, eşinin ölümünü "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda" notuyla paylaştı.

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TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ablası eski mankenlerden Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.Fransız Kolejini bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı.1985 yılında ilk çevirdiği filimde "Arzu" adında bir filmde Banu Alkan'la oynadı, ardından Hülya Avşar'la "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

Tolga Savacı, Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 döneminde show tv'de "coke n roll"adında bir müzik proğramı sundular.Ayrıldığı eşi Özlem İbrahimoğlu ile birlikte Dalyan'da iki yıl "Kano" adında bir butik otel işletti.Tolga Savacı, gününü Ablası Sibel Savacı'nın sahibi olduğu Kadıköy Bahariye caddesindeki A'la Restaurant'ta geçiriyor. Restoranın mutfağından işletmesine kadar her şeyiyle ilgilenen Tolga Savacı, kimi zaman da önlüğü giyip arkadaşlarına yemek yapıyor.

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Birçok sinema filminde oynayan Tolga Savacı televizyon dizilerinde de oynadı.

Evlilikleri:
1.evliliği : Aylin Livaneli ile 1993 yılında evlendi. Evlilikleri iki yıl sürdü, 1995 yılında boşandılar.
2.evliliği : 2006 yılında Özlem İbrahimoğlu ile evlendi. Ağustos 2009 yılında boşandılar. Toğan Atilla (d.11 Aralık 2007) adında bir oğlu var.
3.evliliği : 1 Mayıs 2015 tarihinde yazar Nermin Bezmen ile evlendi.
Tolga Savacı, Muğla Dalyan'da bir otel işletmeciliği yapmaktadır.

Filmleri :
2014 - Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)
2010 - Kızım Nerede (Bahadır)(TV Dizisi)
2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)
2008 - Kırmızı Işık (TV Dizisi)
2006 - Aşkın Dansı - Sevgi Emektir (Sinema Filmi)
2004 - Omuz Omuza (TV Dizisi)
2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)
2002 - Berivan (TV Dizisi)
2000 - Aşk Hırsızı (TV Dizisi)
1999 - Sen Allahın Bir Lutfusun (TV Dizisi)
1997 - Yasemin (TV Dizisi)
1997 - Sevda Rüzgarları (TV Dizisi)
1995 - Gölge Çiçeği (TV Dizisi)
1994 - Sevginin Gücü (2) (TV Dizisi)
1994 - Kurtlar Sofrası (Sinema Filmi)
1993 - Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)
1990 - Çiçekler Boy Verince (Sinema Filmi)
1990 - Yeşil Bir Dünya (Sinema Filmi)
1990 - Yalnızlar (Sinema Filmi)
1990 - Fatih-Harbiye (TV Dizisi)
1990 - Ahu Gözlüm (Sinema Filmi)
1989 - Samanyolu (TV Dizisi)
1988 - Sen Ve Ben (Sinema Filmi)
1988 - Kurtlar Geceyi Sever (Sinema Filmi)
1988 - Gazeteci Kız (Sinema Filmi)
1988 - Canım (Sinema Filmi)
1987 - Sevgiye Hasret (Sinema Filmi)
1987 - Işıkta Kaybolanlar / İbret (Sinema Filmi)
1986 - Sıcak Yatak (Sinema Filmi)
1986 - Seviyorum (Sinema Filmi)
1985 - Tapılacak Kadın (Sinema Filmi)
1985 - Sekreter (Sinema Filmi)
1985 - Arzu (Sinema Filmi)

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