Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için flaş karar: Taraftarlar alınmayacak

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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için flaş karar: Taraftarlar alınmayacak

İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe'nin taraftarlarının alınmayacağı netleşti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarları alınmayacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 3 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında yaklaşık 3 bin 500 güvenlik personeli görev alacak.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararlaştırıldı.

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