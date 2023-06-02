Son dakika! Trabzonspor'un yıldız transferi İstanbul'da

Editör: Ufuk Cingöz

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor transfere hızlı başladı.

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Bordo - Mavililer, ilk transferine imza atıyor.

Trabzonspor, sezon sonunda Panathinaikos’la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile imza aşamasında.

Prensip anlaşmasına varılan Yunan oyuncu, resmi görüşme yapmak üzere bu sabah İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu, başkan Ertuğrul Doğan ile görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçecek.

Kourbelis kimdir?

İstikrarlı yapısı ile dikkat çeken Kourbelis, şu ana dek kariyerinde sadece Asteras Tripoli ve Panathinaikos formalarını giydi.

Daha çok ön libero olarak görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Yunan oyuncu, hem Asteras Tripoli de hem de Panathianikos'ta forma giydiği dönemlerde takımının hep ilk 11 oyuncusu olmayı başardı.

Yunan Milli Takımı'nın formasını ilk kez Haziran 2017'de Bosna Hersek'e karşı giydi. Şu ana dek Yunanistan Milli Takımı ile 30 maça çıkmış durumda.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Mücadele gücü yüksek ve istikrarlı bir performansa sahip bir futbolcu profili olarak ön plana çıkıyor. İyi bir takım oyuncusu ve çalışkan yapısı ile tanınıyor.

Saha içinde sorumluluk almaktan kaçmayan ve lider özellikler barındıran Dimitrios Kourbelis, Panathinaikos'a transfer olduğu 2016-2017 sezonun hemen ardından takım kaptanlığına yükselmişti. Başarılı oyuncu, bu zaman dek de kaptanlık görevini sürdürdü.