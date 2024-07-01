Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor

Suriye'nin Halep'teki Mare kasabasında, Türkiye'den gelen TIR'ların yakılması, PTT şubesine saldırı ve bir karakoldaki Türk bayrağının parçalanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye takviye kuvvetler gönderdi.

Suriye'de Halep'in Mare kasabasında Türkiye'den gelen TIR'lar ateşe verildi. Yine aynı kasabadaki karakolda bulunana Türk bayrağına saldırıldı. Türk bayrağını indirerek parçalayan kalabalığı sakinleştirmeye gelen birimlere ise taş ve sopayla saldırıldı.

Gelen bilgiler arasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tüm sınır kapılarını 2. bir emre kadar kapattığı belirtiliyor.

Bunun üzerine TSK bölgeye takviye kuvvetler gönderdi. Sınırdan geçen askeri birlikler vatandaşlar alkışlayarak uğurladı.

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