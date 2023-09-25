Son Dakika... TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 kişi öldü

Ankara’nın Mamak ilçesinin Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tesisinde saat 16.40’ta patlama meydana geldi. Atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

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