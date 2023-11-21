Son Dakika... Tunç Soyer'e soruşturma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika... Tunç Soyer'e soruşturma

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Başkan Soyer'e o konuşması nedeniyle soruşturma açtı. İki müfettiş görevlendiren Bakanlık, Osmanlı’yı ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediğini iddia etti.

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece, saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti.”

İlgili Haberler
Tunç Soyer’in yerine aday yapılacak isim ilk işareti verdi
Özgür Özel İzmir'de Tunç Soyer'in yerine bomba bir ismi getiriyor
Tunç Soyer hakkında inceleme başlatıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Filenin Sultanları için anıt ve lise yapılacağını açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Filenin Sultanları için anıt ve lise yapılacağını açıkladı
Tunç Soyer'den Akşener'e koku yanıtı: Biraz geriden geliyorlar
CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı Magazin
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu Gündem
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı Gündem
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi' Gündem
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi'
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi Gündem
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu… Gündem
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu…
‘Teşkilat’ dizisine taze kan Magazin
‘Teşkilat’ dizisine taze kan