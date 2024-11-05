Alternatif rock grubu Peyk'in vokalisti İrfan Alış hayatını kaybetti. 53 yaşındaki İrfan Alış'ın ölüm haberi Peyk grubunun X sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" sözleri ile duyuruldu.

Grup, Alış'ın ölüm nedenine dair ise henüz bir bilgi vermedi.

Irfanimizi bu sabah kaybettik — Peyk (@peyk_band) November 5, 2024

İRFAN ALIŞ KİMDİR?

İrfan Alış temelleri 1991’de atılan Peyk grubunun solisti.

Alış ve Peyk kısa bir süre önce ‘Hamiyet’ adlı müzikal projesiyle tiyatro sahnesinde de yer aldı. Müzikalde Alış’ın besteleriyle 1980 askeri darbesinin ardından hayatı alt üst olan bir kadının hikâyesi anlatıldı.

Alış ‘Olta’ projesi gibi dayanışma odaklı girişimlerde yer alarak, müzisyenlerin birlikte çalışmasını ve bağımsız müzik üretimini teşvik eden bir isim olarak tanındı.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin karşılaştığı zorlukları ve telif hakları konusunda yaşanan sıkıntıları sıklıkla gündeme getiren Alış, aynı zamanda bir hak savunucusuydu.

"ÖRGÜTLÜLÜK HER ŞEYİ ÇÖZER"

bianet‘in haberine göre Alış, Youtube hesabında kendisini şöyle tanımlıyor: “Uzun yıllardır müzik yaparım. Şarkı yazarım. Şimdiye kadar hep ‘Peyk’ şarkılarını yazarak ve onlara vokal yaparak sürdürdüm müzik hayatımı. İlk solo şarkımı 30 yıl sonra yayınlıyorum. İsmi ‘Kaybolmam Lazım’ ve diğer solo parçalar da gelecek…”

Müzisyen son verdiği demeçlerden birindeyse Türkiye’de müzisyenler arasında örgütlülüğe dair yöneltilen soruya şöyle yanıt veriyor:

“Örgütlülük şu şekilde aşar: Altı yaşındaki çocuğa tecavüzle ilgili olayda bir gazeteci susmadı, binlerce insan susmadı, sanatçılar destek verdi ve susmayınca tekrar dava açıldı. Yoksa dava yoktu. Duramadılar, kulak kapatamadılar, sansürleri de işe yaramadı. Çünkü artık öyle bir dünya yok. Örgütlülük her şeyi çözer, çünkü biz kalabalığız onlar az. Zenginler az, bir fakirler çoğuz. Zenginlerle fakirlerin mücadelesidir bu, her zaman böyle oldu.”