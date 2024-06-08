Son dakika... Türkiye'nin ikinci astronotunu taşıyan uçak havalandı

Uzaydaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Türkiye, Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinden sonra bugün de Astronot Tuva Cihangir Atasever'i yörünge altı araştırma uçuşuna tanıklık etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic şirketine ait "VSS Unity" adlı yörünge altı aracının bulunduğu uçağın içindeydi ve bu uçak, ABD'nin yerel saati ile sabah 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport Amerika tesislerinden başarıyla havalandı.

"Galactic 07" görev ekibinin bir parçası olan Atasever, ailesiyle vedalaştıktan sonra alkışlar arasında "VSS Unity" aracına yöneldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i yolculuğa uğurlayanlar arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de bulunuyordu.

1 SAAT 10 DAKİKA SÜRECEK

Galactic 07 ekibi 1 saat 10 dakika süren uçuşun ardından VSS Unity yörünge altı aracının 45 bin feet yüksekliğe eriştikten sonra roket motoruyla 90 kilometre irtifaya ulaşcağı değerlendiriliyor.

ATASEVER 3 DAKİKADA 7 DENEY YAPACAK

Tuva Cihangir Atasever, uzay uçuşu esnasında uzayda insülin kalemi testi, Message, metabolom, yörünge altı uçuşta vezikül analizi, IvmeRad, Miyeloid ve Beacon testlerini gerçekleştirecek.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

12 Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da doğan Tuva Cihangir Atasever, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Sonrasında ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

UÇAK DÜNYAYA İNİŞ YAPTI

New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak ile havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracını 1 saat 10 dakika sonunda yolculuğunu tamamlayarak dünyaya iniş yaptı.

Araç, taşıyıcı uçak ile yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinden sonra hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya çıktı.

Türkiye'nin Alper Gezeravc’dan sonra ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever'in de içinde olduğu "VSS Unity" isimli yörünge altı aracı, Türkiye yerel saatiyle 18.40’ta (ABD-09.40) dünyaya iniş yaptı.

Böylelikle 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da bitmiş oldu.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.