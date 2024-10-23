Son dakika... TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, teröristlerin kimlik bilgileri belirlenince örgütün de ortaya çıkacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Malesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili sizlerle, aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

NE OLMUŞTU?

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan TUSAŞ’ta meydana gelen patlamada şehit ve yaralılar olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İşte saat saat yaşanan olaylar:

Saat 15.58 TUSAŞ'TA PATLAMA VE SİLAH SESLERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ), Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Saat 16.16 YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 16:54 BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin TUSAŞ'a giriş görüntüleri ortaya çıktı.

Saat 17:32 BAKAN YERLİKAYA TUSAŞ'A GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'a geldi.

Saat 17.52 "4 ŞEHİT 14 YARALIMIZ VAR, 2 TERÖRİST ETKİSİZ "

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var" ifadelerini kullandı.