Son dakika... Ünlü iş adamı tutuklandı

15 Temmuz'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Hakmar ve Tatbak market zincirlerinin sahibi Zeki Doruk tutuklandı.

Son dakika... Ünlü iş adamının mal varlığını FETÖ'ye bıraktığı ortaya çıktı!

Vasiyetini Fetullah Gülen'e bıraktığı ortaya çıkan Doruk ve 21 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

MİRASINI FETÖ'YE BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıkmıştı.

Kasadan çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte vasiyetname ve bir de dua çıkmıştı. Zeki Doruk’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını Fetullahçı Terör Örgütü’ne bıraktığı yer alıyordu. Ayrıca vasiyetnamede HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekâtlarının da “hizmet hareketi” adı altında FETÖ’ye verilmesi yazıyordu.