Van'da deprem. Kandilli açıkladı

Son dakika! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Van'ın Kapıköy bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Saat 12:19'da meydana gelen, deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Van'ın Kapıköy bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Saat 12:19'da meydana gelen, deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.
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