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Van'da deprem. Kandilli açıkladı

Son dakika... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Van'da korkutan bir deprem yaşandığını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 13:32
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Son dakika. Van'da deprem. Kandilli açıkladı

Van'da deprem. Kandilli açıkladı
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Son dakika! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Van'ın Kapıköy bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Saat 12:19'da meydana gelen, deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.

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