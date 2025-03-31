Son dakika! Volkan Konak hayatını kaybetti

Sevilen sanatçı Volkan Konak,KTTC'de sahne aldığı bayram konseri sırasında aniden sahnede yere yığıldı.

Volkan Konak'a sahnede kalp masajı! Konserde korku dolu anlar

Sağlık ekipleri gelene kadar sahnede kalp masajı yapılan Volkan Konak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Volkan Konak hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğan Volkan Konak, geleneksel ezgileri modern armonilerle buluşturarak halkın kalbinde taht kurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu ünlü sanatçı Kuzeyin oğlu lakabı ile hafızalara kazındı.

1993 yılında çıkardığı 'Efulim' albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Volkan Konak Karadeniz müziğine getirdiği modern yorumun ile kendi tarzını oluşturdu. Besteleri ile büyük beğeni kazanan Volkan Konak, verdiği konserlerle türkü severlerle gönül bağını hiç koparmadı. Volkan Konak toplumsal konulara duyarlılığı ve vatan sevgisi ile de sanat dünyasında hep ön saflarda yer aldı.