Weghorst ile yollar resmen ayrılıyor

Wout Weghorst, Beşiktaş ile yollarını resmen ayırıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor.
Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken ve İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kiralamak istediği Hollandalı oyuncu, ayrılık konusunda Siyah Beyazlılar'da anlaştı.
Golcü oyuncu, kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak ve sonrasında Manchester’a gideceği öğrenildi.
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