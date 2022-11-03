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Son Dakika... Yargıtay'dan FETÖ elebaşının yeğenine ilişkin karar 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e, etkin pişmanlık kapsamında ceza indirimi yapılarak verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:28
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Son Dakika... Yargıtay Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e verdiği kararı onadı

Son Dakika... Yargıtay'dan FETÖ elebaşının yeğenine ilişkin karar 
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 22 Mart'ta Selahaddin Gülen hakkındaki kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargılama aşamasındaki usul işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığına, Gülen'e verilen cezada bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden Daire, 3 yıl 4 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Yargılamayı yapan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Gülen'e, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası vermiş, "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında sanığın cezasını 3 yıl 4 aya indirmişti.(AA)

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