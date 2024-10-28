Son dakika... Yenidoğan Çetesi davasının başlayacağı tarih belli oldu

İstanbul’da acil bebek hastalarını daha önce anlaşma yaptıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi.

Türkiye’yi şoke eden olayda yakından takip edilmeye devam ediyor. En az 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesinde 47 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVANIN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Bebeklerin ölümüne yol açan usulsüzlük suçları işleyen Yenidoğan Çetesi'nin 47 sanıklı davasında iddianame kabul edildi. Davanın başlayacağı tarih 18 Kasım olarak açıklandı.

Olaylar üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul'da 9 özel ve Tekirdağ'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Çete ile ilgili hazırlanan İddianamede 47 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9’ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor.