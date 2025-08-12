Son dakika... YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve veri merkeziyle ilgili gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Yapılan açıklamada; "Herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır."

