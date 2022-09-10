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Son dakika. Bakanlık duyurdu. Yunanistan'dan Türk gemisine Bozcaada'da taciz ateşi

Son dakika... Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları Türk gemisine taciz ateşi açtı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 20:31
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 20:48
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Son dakika... Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları Türk gemisine taciz ateşi açtı

Son dakika. Bakanlık duyurdu. Yunanistan'dan Türk gemisine Bozcaada'da taciz ateşi
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Çanakkale'nin  Bozcaada ilçesi açıklarında Komoros bayraklı bir gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir."

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A.turk.
10.09.2022 21:41
Ne oldu Tayyip bey ilk ateşi Yunanlılar kendi açık denizimizde gemimize açtılar,paçadan dalmak için ne bekliyorsunuz.  
 
Urfalı Hamdi
10.09.2022 21:30
82 - Selanik 82-MKA-1881 Plakam hazır  
 
Geliyoruz
10.09.2022 21:29
O gece bu gece mi  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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