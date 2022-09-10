Son dakika. Bakanlık duyurdu. Yunanistan'dan Türk gemisine Bozcaada'da taciz ateşi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Komoros bayraklı bir gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir."
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