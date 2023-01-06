Son Dakika... Zeytinburnu'nda tramvay otomobil ile çarpıştı
Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.
Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 21:13
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Son Dakika... Zeytinburnu'nda tramvay otomobil ile çarpıştı
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