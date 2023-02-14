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Kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığının ülke genelinde durdurulduğunu duyurdu

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:18
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Son dakika...Bakanlık duyurdu: Kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu

Kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem afeti nedeniyle kara avcılığı Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi.

Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı." denildi.

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