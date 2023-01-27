Son dakika...Fadıl Akgündüz hakkında tutuklama kararı

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un bugünkü duruşmada tutuklanmalarına karar verildi. Bu kararın ardından kamuoyunda Jet Fadıl olarak tanınan Fadil Akgündüz hakkında arama kararı çıkarıldı.