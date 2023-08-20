Son dakikaları gergin geçen maçta Beşiktaş Pendikspor ile yenişemedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Pendikspor'u konuk etti.
Mücadele 1-1 sona erdi ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Omar Colley attı.
Pendikspor'un golü 90+4'te penaltıdan Romero ile geldi.
Beşiktaş puanını 4'e yükseltirken, Pendikspor Süper Lig'de ilk puanını aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
90+4'te penaltı kazanan Pendikspor, Romero ile durumu 1-1'e getirdi.