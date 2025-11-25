YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik ekipleri tarafından, son dönemlerde artış gösteren gıda kaynaklı zehirlenme vakaları nedeniyle il ve ilçe genelinde kontrol, denetim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla hem işletmelere hem de eğitim ve kamu kurumlarına yönelik geniş kapsamlı uygulamaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Ekipler il genelinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri kapsamında çeşitli işletmelerden ve kurumlardan numuneler alarak laboratuvara gönderiyor. Bu analizlerle; insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan gıda ve yemlerin mevzuata uygunluğu, güvenilirliği ve kalite standartlarına uyup uymadığı titizlikle kontrol ediliyor.

Analiz sonuçlarına göre işletmelere gerekli bilgilendirmeler yapılarak, mevzuata uygunluk konusunda yönlendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca işletmeler tarafından bildirilen fire bandrolleri, ilgili mevzuat çerçevesinde imha ediliyor.

Bilecik İl ve Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları yalnızca denetimlerle sınırlı olmayıp; il genelindeki okullar, işletmeler ve kamu kurumlarında öğrencilere ve personele yönelik eğitim faaliyetleri de sürdürülmektedir. Bu eğitimlerde gıda israfının azaltılması, gıda güvenliği bilincinin artırılması, su verimliliği ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi konularında bilgilendirme yapılmaktadır." denildi.