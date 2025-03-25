Son dönemde baklavayı tahtından etti. Herkesin hayran kaldığı Yunan tatlısı

Son dönemde baklavanın artan fiyatları nedeniyle birçok tatlıcı, daha uygun maliyetli ve lezzetli bir alternatif olan Yunan tatlısına yöneldi. Bu durum, birçok tatlıcının menüsünde Yunan tatlısına daha sık yer vermesine yol açtı.

Baklavaya göre daha farklı bir dokuya ve lezzete sahip olan Yunan tatlısı, hem maliyet avantajı sunması hem de kendine özgü tadıyla birçok tatlı severin beğenisini kazanıyor.

Özellikle Ege Bölgesi'ndeki birçok tatlıcı, müşterilerine sundukları geniş tatlı çeşitliliğine Yunan tatlısını da ekledi. Peki, bu popüler tatlı nasıl hazırlanıyor?

Yunan Tatlısı Tarifi

Hazırlık Süresi: 20 dakika Pişirme Süresi: 30-35 dakika Soğuma Süresi: 3-4 saat Porsiyon: 8-10 kişilik

Malzemeler:

Keki İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tarçın

1 paket (10 gram) kabartma tozu

1 paket (5 gram) vanilya

Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üzeri İçin:

1 su bardağı soğuk süt

1 paket (75 gram) krem şanti

Hindistan cevizi (isteğe bağlı, süslemek için)

Yunan Tatlısı Nasıl Yapılır?

Şerbeti Hazırlayın: Öncelikle şerbeti hazırlayarak işe başlayın. Tencereye toz şeker ve suyu alın. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Son olarak limon suyunu ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın. Kek Hamurunu Hazırlayın: Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın. Mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar yaklaşık 5-7 dakika çırpın. Kuru Malzemeleri Ekleyin: Çırpılmış yumurtalı karışıma sıvı yağı ekleyip karıştırın. Ardından sırasıyla iri dövülmüş ceviz, Hindistan cevizi, tarçın ve galeta ununu ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Kabarıklaştırıcıları Ekleyin: Son olarak kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip hamuru homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Fırın Kabını Hazırlayın ve Hamuru Yerleştirin: Fırın kabınızı (yaklaşık 20x30 cm boyutlarında) sıvı yağ ile güzelce yağlayın. Hazırladığınız kek hamurunu fırın kabına dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Pişirin: Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırınınızın performansına göre pişirme süresi değişebilir. Kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Şerbetleyin: Fırından çıkan keki ılımaya bırakın. Ilıyan keki dilimleyin (isteğe bağlı kare veya baklava dilimi şeklinde). Üzerine soğumuş olan şerbeti eşit bir şekilde gezdirin. Soğutun ve Krem Şantiyi Hazırlayın: Tatlının şerbeti çekip tamamen soğumasını bekleyin. Bu arada, derin bir kapta soğuk sütü ve krem şanti tozunu mikser yardımıyla katılaşana kadar çırpın. Süsleyin ve Dinlendirin: Soğuyan tatlının üzerine hazırladığınız krem şantiyi eşit bir şekilde yayın. İsteğe bağlı olarak üzerine bolca Hindistan cevizi serpiştirin. Servis Öncesi Dinlendirin: Hazırladığınız tatlıyı buzdolabına kaldırın ve en az 3-4 saat dinlendirin. Bu süre zarfında tatlı iyice soğuyacak ve lezzetler birbirine karışacaktır. Servis Edin: Soğuyan ve dinlenen Yunan tatlınızı dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşabilir, afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet Olsun!