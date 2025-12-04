Türkiye'de son günlerde peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmeleri yurttaşları tedirgin ederken yetkililer denetimlerini sıklaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son bir ay içerisinde gerçekleşen denetimlere yönelik açıklama yaptı.

BİR AYDA ON BİNLERCE DENETİM

Bakan Yumaklı "1–30 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi.

İbrahim Yumaklı

İdari para cezası uyguladıklarını ve bazı işletmeler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yumaklı "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1963 işletmeye idari yaptırım,141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken,17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.