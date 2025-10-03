“SON DUANI ET... ASLANIM SENİ GÖMECEK!”

Galatasaray-Liverpool maçının oynanacağı gündü.

Kendini “Türkiye’nin en çok satan spor gazetesi” olarak tanımlayan “Foto Maç”, maçla ilgili şu başlık ve spotlarla çıktı:

“Kurtuluşun yok Liverpool!”, “Hiç boşuna çırpınma!”

“Son duanı et!”, “Aslanım bu gece seni avlayacak, Rams Park’ın çimlerine gömecek!”

“Tarih yazarı Galatasaray, yine kağıdı kalemi eline alıp canına okuyacak!”

Gazetenin haberle ilgili kullandığı görsel de ilginçti:

Liverpoollu bir futbolcu yerde yatıyor, ağzını öfkeyle açmış, pençelerini çıkarmış bir aslan onu parçalamak için bekliyordu.

“Foto Maç” hızını tam alamamış olmalı ki, maçtan sonraki gün de aynı şiddet diliyle, “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Liverpool’u parçaladı. Rams Park’a gömdü” gibi başlık ve spotlar kullandı.

Anlamak gerçekten zor!

Sonuçta bir maç oynandı ve güçlü bir rakip yenildi.

Bunun tadını çıkarmak varken olayı bir savaşa dönüştürmenin anlamı nedir Allah aşkına?

Karşımızda ülkemizi işgale kalkışan bir düşman ordusu yoktu, bir avuç genç profesyonel oyuncu vardı.

Tabii pek çok medya kuruluşu maçı sevinç ve coşku dozu yüksek ama şiddetten uzak başlıklarla verdi.

“Adı aslan işi destan”, “İşte aslan bu”, “Aslanın zafer gecesi” bunlardan sadece birkaçıydı.

Sağduyulu yaklaşımları için onların hakkını da teslim etmek gerekiyor.

Son olarak şunu belirteyim:

Maçı stadyumda izleyen Galatasaraylı taraftarlara bravo!

Ortada bir savaş değil spor karşılaşması olduğunun farkındaydılar. Takımlarını coşkuyla desteklerken; rakip oyuncuları, topa her sahip oluşlarında koro halinde ıslıklayarak hataya zorladılar.

-----------

NTV NASIL OKUNUR?

Madem medya eleştirisinden başladık, başka bir örnekle devam edelim:

Diksiyon eğitmeni ve tiyatro sanatçısı Levent Dönmez, NTV Televizyonu'nda "Laf Aramızda", NTV Radyo'da ise "Dil Yaresi" isimli programlarda, yanlış kullandığımız sözcükleri açıklayıp doğrularını söylüyor.

"Samırsak değil sarımsak, karnıbahar değil karnabahar, çukulata değil çikolata, büsküvi değil bisküvi, eşortman değil eşofman, pantalon değil pantolon, kurdela değil kurdele, tesbih değil tespih, herkez değil herkes, restorant değil restoran, egsos değil egzoz, kaporo değil kaparo, hopörler değil hoparlör" diyor örneğin.

Gerçekten yararlı programlar.

Ben de ilgiyle takip ediyorum.

***

Bu girişten sonra gelelim Levent Bey'den ricama:

NTV Televizyonu ve NTV Radyo'da spikerler, NTV'yi Türkçe olarak yani "Ne Te Ve" diye değil de İngilizce söyleniş biçimiyle "Enn Tii Vii" diye okuyorlar.

Terzi söküğünü dikemezmiş.

Ama dilerim siz bir dil ustası olarak çalıştığınız kurumdaki "dil söküğünü" dikmeyi başarır, spikerlere çalıştıkları kurumun isminin doğru olarak nasıl okunacağını öğretirsiniz.